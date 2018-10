tempo di lettura 1'

Sono in corso in Germania le riprese del nuovo adattamento cinematografico di, diretto da Elizabeth Banks.

La pellicola, scritta da Doug Miro e Carlo Bernard (Narcos), uscirà il 27 settembre 2019. Nel cast Kristen Stewart, Naomi Scott (Aladdin) ed Ella Balinska (Midsomer Murders); la regista interpreterà anche Bosley. Accanto a loro Patrick Stewart, che sarà un altro Bosley, Luis Gerardo Méndez,Sam Claflin e Djimon Hounsou

Il reboot prenderà le stesse premesse della saga cinematografica originale (basata a sua volta sulla serie tv) e le trasferirà su una scala più globale: la Townsend Agency infatti sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con squadre sparse per il globo. Il film sarà dedicato solo a una di queste e a una nuova generazione di angeli.

JustJared ci propone alcuni scatti di Kristen Stewart in azione. Per motivi di copyright non possiamo riportarli. Per ammirarli tutti, usate il tweet qua sotto:

Kristen Stewart is hard at work on the upcoming #CharliesAngels reboot! New set pics here: https://t.co/cv1etMPodU — JustJared.com (@JustJared) 12 ottobre 2018

