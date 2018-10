tempo di lettura 2'

In Gli Incredibili 2 c’è un buco di trama?

Un fan su Twitter ha fatto notare al regista Brad Bird che, secondo il suo parere, nel film Pixar è presente un buco di trama.

Secondo l’utente infatti pare un po’ strano che gli abitanti della città che viene salvata alla fine del film elogino i supereroi per i loro servigi, in quanto non vengono avvertiti direttamente del pericolo imminente. Nel terzo atto, ricordiamo, Elastigirl e Mr. Incredibile vengono soggiogati dall’Ipnotizzaschermi consegnando un messaggio alla popolazione incentrato sui pericoli delle persone Super. Ma quando sfuggono al controllo del villain con un atto di eroismo salvano ovviamente la situazione.

Ecco la risposta del regista:

I don’t agree that it’s a “plot hole”. I assumed the audience would figure out that, once the boat was stopped, normal exchanges of information would happen between that crash and the villain being taken away. I didn’t need to SHOW it. Nothing worse than explaining the obvious. https://t.co/ntdulE6hz3

— Brad Bird (@BradBirdA113) October 13, 2018