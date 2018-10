tempo di lettura 2'

Nei giorni scorso però, Depp ha anche partecipato al Film Festival di Zurigo dove, in mezzo a svariati argomenti, ha discusso anche di un altro personaggio amatissimo dal pubblico fra quelli che ha interpretato: Jack Sparrow, il protagonista della saga Disney di Pirati dei Caraibi.

Depp ha spiegato che, nonostante l’ispirazione di carattere estetico, Keith Richards, la genesi del suo Jack Sparrow è stata alquanto peculiare.

Nella sceneggiatura originale, Capitan Jack era questa specie di barcollante spadaccino che arriva, combatte un po, se la svigna, afferra una ragazza e basta. Io avevo delle idee alquanto differenti su di lui. La cosa suonerà strana, ma Capitan Jack è nato in una sauna. La sauna di casa mia. Stavo pensando a svariati aspetti del personaggio e ho realizzato che un tizio come lui aveva trascorso la maggior parte della sua esistenza in mare aperto e che poteva aver avuto a che fare con un calore ineludibile per il suo cervello. Così ho alzato la sauna fino a mille gradi e sono rimasto seduto lì il più a lungo possibile, fino a che non ho cominciato a risentirne mentalmente. Era molto, molto caldo e tutto si rifletteva sulla mia testa. Se ti trovi in questo calore così opprimente non riesci a stare fermo, ma se ti muovi potresti schiattare. E questo mi ha fatto pensare che il cervello di Jack Sparrow fosse, per certi versi, par-boiled. Anche per quello che concerne il linguaggio fisico del personaggio, mi pareva appropriato che si sentisse a suo agio su una nave. Aveva delle gambe da mare che non riusciva ad adattare alla terraferma. Doveva sembrare traballante, ma alla Disney questa cosa non piaceva.