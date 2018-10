tempo di lettura 3'

In una recente intervista con E T – che l’anno prossimo vedremo nei panni di Shazam! – ha parlato delle sue speranze per il futuro del ruolo.

Durante una capatina alla Warner Bros. per dei test prima di aver ottenuto il ruolo, l’attore ha visto dei poster gigantesci di Justice League ed è rimasto particolarmente colpito:

Guardavo questi poster e ho pensato: “Se va bene, se otterrò il lavoro e il film avrà successo, in teoria sarò sul prossimo cartellone accanto a quei personaggi”. Perciò non ci penso da quando interpreto il personaggio, ma ben prima di ottenere la parte!

Levi ha spiegato che avere Shazam accanto a iconici personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman darebbe al film un tocco più leggero:

Sono un 14enne, c’è Wonder Woman e, insomma…come puoi far finta di nulla quando hai una cotta per la donna più bell al mondo che è anche una divinità? Come puoi far finta di nulla quando sei vicino a Superman e Batman? Il mio cervello ha pensato a tutte queste possibilità, sarebbe uno spasso. […] Farei continuamente a gara di corsa con Flash, proverei a giocare a braccio di ferro con Superman. Oddio, vorrei così tanto che succedesse!

Ha poi concluso parlando di quanto il film sia “consapevole” di tutto ciò che è successo nel resto del mondo DC:

Il nostro film è ambientato nell’Universo DC. Oserei dire che siamo i più “consapevoli” della cosa perché i film che escono al cinema – Aquaman, Wonder Woman, Batman, Superman – corrispondono praticamente a documentari nel nostro mondo. Tutte le cose che sono successe sono eventi reali. Batman e Superman che combattono, Superman che salva Metropolis e che distrugge la città… tutto è davvero accaduto.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 6 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.