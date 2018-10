tempo di lettura 1'

Ricordo che quando ero piccola, in termini di personaggi, le persone mi dicevano tipo “Dovresti essere Tempesta”. Ho fatto l’audizione per il ruolo della giovane Tempesta in realtà, ma non è andata. Crescendo mi sono sempre associata a lei. Voglio dire, ovviamente perché ero una giovane donna di colore.

, attrice vista ultimamente al fianco del Mercenario Chiacchierone innei panni di Domino, ha svelato al pubblico di del Comic-Con di Chicago che in passato aveva sostenuto un provino per il ruolo della giovane Tempesta, presumibilmente per il cinecomic, film dove compare la versione giovane del personaggio:

La parte poi come sappiamo è andata ad Alexandra Shipp. Mentre Beetz ha ottenuto quello di Domino in Deadpool.

FONTE: CBM