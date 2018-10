tempo di lettura 1'

A un mese dall’uscita di, partono oggi le prevendite del film che arriverà nelle sale italiane il 15 novembre.

Noi di BadTaste.it, insieme al nostro sito partner Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia), presenteremo anche in quest’occasione un importante evento presso la sala Energia al cinema Arcadia di Melzo (Milano) in collaborazione con Warner Bros. Italia.

Il 14 novembre verranno proiettati Animali Fantastici e Dove Trovarli e, in anteprima, Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald.

Noi della redazione presenteremo la serata insieme agli amici di Portus: invitiamo tutti i nostri lettori a partecipare all’evento e, soprattutto, a presentarsi in cosplay! Nell’atrio del cinema ci saranno tante sorprese per tutti gli appassionati, incluso lo stand Baseluna con una miriade di gadget in vendita.

Questi gli orari delle proiezioni, che si terranno in Dolby Atmos™ Laser Projection:

17:30 – Animali Fantastici e Dove Trovarli

20:30 – Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald

Tra una proiezione e l’altra regaleremo anche alcuni gadget della saga.

Per tutti i dettagli sulla maratona e per preacquistare i biglietti (il biglietto per l’anteprima garantirà l’accesso anche alla proiezione del primo film) vi invitiamo a visitare questa pagina del sito ufficiale del Cinema Arcadia: