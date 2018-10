tempo di lettura 1'

Durante la Fan Expo di Vancouver,ha confermato di aver girato alcune scene per, e che quindi tornerà nei panni di Wong, aiutante di Doctor Strange.

L’attore ha inoltre rivelato che la produzione del sequel di Doctor Strange potrebbero iniziare già alla fine di quest’anno, a dicembre. Ovviamente vi terremo aggiornati per eventuali conferme.

Benedict Wong is coy in his fate after #AvengersInfinityWars but said he did film stuff for the sequel. And he hopes to start filming #doctorStrange 2 at the end of the year. #FXV18 @FANEXPOVAN pic.twitter.com/am4AZE6c8P

— Pop Goes The World📺 (@Popgoestheworld) 13 ottobre 2018