tempo di lettura 1'

Se avete visto il cult di, sapete già che il finale della pellicola dà poco spazio al potenziale sviluppo narrativo della storia per un potenziale seguito.

Il primo a essere consapevole della cosa è, chiaramente, proprio Goddard che, durante la promozione stampa di 7 Sconosciuti a El Royale ha spiegato:

Ci siamo un po’ messi all’angolo col finale del film. Vi posso dire che non sarebbe facile lavorare a un sequel data la premessa. Io e Joss abbiamo partorito qualche folle idea, ma per noi va bene così, non sentiamo la necessità di farne un altro […] Non devo fare un sequel per forza. L’unica cosa che potrebbe spingermi a farlo sarebbe un’idea da sviluppare che sia davvero capace di rendere giustizia al film, ma con un epilogo del genere non è facilissimo. Qualsiasi seguito del film farebbe venir meno il senso del finale che gli abbiamo dato. Un finale che reputo perfetto e che non deve essere sminuito. Ma ho anche imparato che “mai dire mai” perché domani potrebbe colpirmi un fulmine e regalarmi un’idea grandiosa per un sequel di Quella casa nel Bosco. Ma ancora non ho avuto quell’illuminazione capace di farmi pensare “Ok, devo mettere da parte tutto quello che sto facendo e dedicarmi al film adesso!”.