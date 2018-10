Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

non tornerà a vestire i panni di Jester nel sequel diora in fase di riprese. A svelarlo è stato l’attore durante un’intervista con l’ Hollywood Reporter

Il motivo? I rapporti con Jerry Bruckheimer, produttore del film, non sono dei migliori.

Come spiegato da Ironside:

Io e il signor Bruckheimer non andiamo molto d’accordo, o almeno non andavamo d’accordo. Dieci o dodici anni fa mi offrì un progetto, credo ci sia stato un fraintendimento, ma rifiutai. Non mi piaceva lo script, così risposi che non mi sarei sentito a mio agio: “Non c’è altro che posso fare?”.

E poi, quando ci siamo visti a una partita di hockey e l’ho salutato, lui si è voltato dall’altra parte e allora ho capito che avevamo chiuso.