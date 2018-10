tempo di lettura 4'

che hanno partecipato a Venezia, dal 6 al 15 ottobre 2018, al primo workshop della settima edizione dil’iniziativa che promuove nuovi talenti per il cinema impegnati nella realizzazione di lungometraggi a micro budget, sono stati ufficialmente presentati durante una sessione di pitch che ha svelato i primi dettagli dei potenziali lungometraggi in corsa per essere selezionati come finalisti e partecipare a due ulteriori workshop. L’obiettivo del progetto, come accaduto nelle precedenti annate, è quello di presentare durante la prossima Mostra del Cinema tre lungometraggi (opera prima o seconda), di cui uno italiano, che potranno contare sul sostegno di 150mila euro.I progetti che hanno partecipato al primo workshop provengono da Bolivia, Cile, Corea del Sud, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Polonia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, e Ungheria e, tra le tematiche più ricorrenti sembra esserci la ricerca della propria identità, il rapporto con la famiglia e un forte legame con la realtà sociale e culturale che contraddistingue la nazione in cui si è cresciuti e si vive.

Biennale College – Cinema, realizzato dalla Biennale di Venezia, ha il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema. Sponsor è l’Università Telematica Pegaso. Condé Nast è sostenitore del progetto. Biennale College – Cinema si avvale della collaborazione accademica di IFP New York e del TorinoFilmLab. Direttore è Alberto Barbera, Head of Programme Savina Neirotti.

Biennale College – Cinema è sostenuto dal contributo di Eurimages, il fondo culturale del Consiglio Europeo che copre le spese di viaggio, ospitalità e formazione per una regista donna (Eurimages Residency Grant). Per questa edizione è stata scelta Kasia Plazinska (False Positive, Polonia).

Ecco i dettagli dei 12 lungometraggi proposti: