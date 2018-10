tempo di lettura 1'

Loro vivono, noi dormiamo.

Durante una chiacchierata con Den of Geek fatta a margine della promozione stampa di Halloween, John Carpenter ha avuto modo di lasciarsi andare una piccola considerazione circa il prosieguo di una storia che ha avuto modo di raccontare nel 1988.

Parliamo di Essi Vivono, il cult ispirato al racconto del 1963 Alle otto del mattino (Eight O’Clock in the Morning) di Ray Nelson e interpretato dal lottatore “Rowdy” Roddy Piper, Keith David e Meg Foster.

Quando viene tirato fuori un potenziale “restyling” del film il filmmaker ha dato una risposta parecchio “ammiccante”:

Dunque, non ti dirò nulla su questa cosa perché potrebbe essere più vicina di quanto credi a diventare realtà. Tempo fa dovevano farne un remake, intitolato Resistance, scritto dal tizio che poi ha fatto i film delle Scimmie. Matt Reeves. Ma poi è passato ad altro. Per cui per il sequel… staremo a vedere.

Che ne dite? Scrivetelo nei commenti!