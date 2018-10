tempo di lettura 6'

Nonostante ognuno abbia la propria personale classifica di film della Pixar ci sono pochi dubbi sul fatto che, escluso disia il cartone animato più importante per lo studio, quello che ha alzato tutti i loro standard e quello che per primo ha influenzato il resto del cinema, non solo animato.Da quando è uscito 10 anni faha segnato un punto di svolta nella maniera in cui immaginiamo il futuro e nel nostro rapporto con la tecnologia. A pensarci retrospettivamente sembra solo naturale che tutto questo sia avvenuto ad opera di uno studio che deve tutto ai computer e che avevatra i suoi proprietari.

WALL-E era una delle cosiddette “storie originarie” dell’immaginario degli autori Pixar ovvero una di quelle trame che Lasseter, Docter, Stanton e Unkrich avevano concepito a tavola, ad un pranzo dopo al fine di Toy Story. C’era la storia di un pesce che cerca il figlio per tutto l’oceano, quella di un mondo di mostri che per lavoro spaventano i bambini, l’avventura di un mondo di formiche e infine questa storia il cui concept era: “Cosa succederebbe se lasciassimo la Terra senza dimenticarci di spegnere l’ultimo robot?”.

Lo sviluppo era partito quasi subito, già nel 1995 ad opera di Stanton e Docter ma non trovando una buona maniera di espandere l’idea originaria Docter preferì passare a Monsters & co., sarebbe stato solo dopo Alla Ricerca Di Nemo, nel 2002, che Stanton avrebbe deciso di recuperarla dal cassetto.

Arrivata ad una delle sue vette più alte e in attesa del risultato di Gli Incredibili, con il nuovo arrivato Brad Bird alla sua prova più importante, la Pixar tentava di alzare la posta di tutto con il suo membro più ambizioso, Andrew Stanton. WALL•E sarebbe stata una produzione ad un altro livello. Un film di fantascienza per la prima volta (per la Pixar) pieno di storia del cinema, un film d’animazione per la prima volta desideroso di usare quante più tecniche possibili del cinema dal vero. Innanzitutto il look della prima parte sulla Terra, anamorfico e pensato per imitare le lenti 70mm, ampio e desaturato, con zoom improvvisi e momentanee perdite di fuoco. Poi la collaborazione determinante di un dio del sound design come Ben Burtt (la frusta di Indiana Jones, i fischi di R2D2 e tantissimi altri suoni iconici sono suoi) che si è occupato della voce di WALL•E e molti altri dettagli sonori. Infine la collaborazione di Roger Deakins, probabilmente il miglior direttore della fotografia in circolazione, incaricato di aiutare a dare un look da cinema dal vero. WALL-E non deve sembrare un film dal vero, deve essere migliore dei film dal vero sul loro medesimo territorio.

Quanto a scrittura la macchina Pixar nei primi anni 2000 era ormai una macchina più che oliata. La trama definitiva e la sceneggiatura scena per scena sono frutto di un lungo e sfiancante processo esclusione di tutte le possibili alternative. Dopo aver provato, immaginato e testato qualsiasi trama, qualsiasi svolta e qualsiasi possibile decisione per il film, la trama che conosciamo oggi è sembrata la più coerente, appassionante e significativa. Originariamente gli umani dovevano sembrare alieni/amebe e avremmo capito solo nel finale che si trattava di una nostra versione mutata nei secoli per l’atrofizzazione; originariamente era EVE a finire “quasi morta” nel finale, poi salvata da WALL•E; originariamente la stazione spaziale doveva avere un feel retro da futuro anni ‘60. È stato solo dopo un intenso processo di continuo miglioramento che il film ha raggiunto il look e l’intreccio che conosciamo.

L’intreccio di WALL•E risente molto del successo di Alla Ricerca Di Nemo e alla fine ne è il suo doppio. O forse il suo sequel spirituale che ne allarga l’idea. Invece che essere un road movie oceanico è uno spaziale, sostituisce le profondità con le immensità e fa del suo protagonista una versione robotica di Charlot. Muto e sensibilissimo, dinamico con un corpo che sembra poter fare qualsiasi cosa, svelto e agile ma anche delicato, WALL•E subisce quella che per tanti anni è stata una caratteristica immancabile degli script Pixar: perdersi ad un livello che tutto pare finito, fornendo la più concreta sensazione di non poter più tornare indietro. Woody e Buzz vengono abbandonati alla stazione di servizio in un mondo così grande che per loro è impensabile da attraversare; Sully e Mike finiscono sulle nevi dell’Himalaya senza più modo di poter tornare in un momento in cui è tutto irrecuperabile; Gioia finirà nella gola dei ricordi che si cancellano senza modo di risalire; Nemo sarà preso da un pescatore e portato in un acquario dentro un appartamento in città, lontano un oceano e una metropoli dal suo piccolissimo padre.

WALL•E è preso da un’avventura gigantesca anche lui, forse non tornerà più da dove proviene, forse è perduto per sempre ma per la prima volta lo fa volontariamente per inseguire un senso più grande, quel domani migliore che sogna guardando le stelle di notte. Nel primo teaser trailer la Pixar aveva avuto un’idea geniale: il suo film su un robot alienato che ammassa rifiuti compulsivamente perché programmato per fare questo da una multinazionale spietata era raccontato dalle immagini alienate e dalla musica di Brazil di Terry Gilliam. Chi conosce il film capisce subito, chi non lo conosce gode dell’abbinamento tra distopia e samba.

Anche per tutto questo WALL•E non è più un cartone che cita il cinema come faceva prima la Pixar ma uno che si inserisce nella sua evoluzione e comincia ad influenzare gli altri invece che esserne solo influenzato. Stavolta le citazioni sono palesi, c’è Incontriamoci a St. Louis e c’è At Last di Etta James, ci sono i computer Apple di una volta (il design di Wall-E) e quelli moderni (quello di Eve), una quantità infinita di Easter Egg e soprattutto una nuova visione del rapporto con la tecnologia.

La fantascienza era in un momento di transizione e WALL•E gli dà una spinta determinante.

È il primo film in cui gli umani non sono i protagonisti ma comprimari nella storia dei robot. Eve e WALL•E non sono il centro dell’attenzione nella nave spaziale, nessuno si occupa di loro e gli umani sono ignari della piccola rivoluzione di robot difettosi che sta avendo luogo, la vera ultima classe operaia possibile. Non solo hanno un loro mondo con guardie e ladri, robot inquadrati e perfetti e altri devianti e meravigliosi come in un film di Tim Burton, ma per la prima volta i robot hanno una linea sentimentale che non è ironica, anzi è molto più seria delle linee sentimentali cui siamo abituati. Per la prima volta in questo film di fantascienza in cui (come sempre nel genere) lo spirito umano lotta contro la modernizzazione disumanizzante, sono i robot a rappresentare lo spirito e gli uomini a rappresentare la disumanizzazione, da che il contrario era la regola scontata. Da quel momento in poi invece la fantascienza cinematografica userà le intelligenze artificiali per rappresentare il meglio di tutto quello che rende umani gli umani, mentre le persone rappresentano il peggio.

Lo sforzo di creare qualcosa di davvero mai visto prima non solo era compiuto ma il film sarebbe andato ben al di là, creando un nuovo standard quanto a storie e visione della tecnologia. Negli anni in cui chiunque al mondo ha con sé un computer nella forma di uno smartphone, in cui la tecnologia è uno strumento affettivo con il quale si parla con i propri cari, si mandano foto, ci si dichiara e ci si lascia, WALL-E è una storia tra computer che amano come (sembra) noi non siamo più capaci di fare. EVE guarda nella sua memoria un filmato di repertorio per capire che in realtà WALL-E l’ama e alla fine l’apoteosi dell’amore è un contatto tra i due che genera una scintilla d’elettricità.

L’ultimo trionfo di questo film, quello davvero filmico, è di riuscire a ridare senso e potenza ad un contatto tra due persone tra le quali esiste un sentimento e di farlo a partire dalla più grande celebrazione della tecnologia.