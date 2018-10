tempo di lettura 1'

La Warner Bros. ha annunciato che domani uscirà il nuovo trailer di, l’horror di Michael Chaves prodotto da James Wan.

Nel farlo, ha diffuso una suggestiva (quanto inquietante) locandina del film, spiegando che “Lei vuole i tuoi figli”. Potete vederla qui sotto, seguita dalla versione italiana (da noi il film si chiamerà La Llorona – Le Lacrime del Male)!

Dai produttori di The Conjuring. Non perdere domani il trailer di #LaLlorona #LeLacrimeDelMale. Pubblicato da Warner Bros. Pictures su Mercoledì 17 ottobre 2018

The Curse of La Llorona, prodotto da James Wan, è ambientato nella Los Angeles del 1973 e segue le vicende di Anna Garcia, un’assistente sociale che si imbatte in una forza soprannaturale che non solo terrorizza la sua famiglia, ma anche uno dei casi che segue al lavoro. Cercherà aiuto in una guaritrice quando l’entità, nota come La Llorona, inizierà a perseguitarla cercando di prendere i suoi figli.

Diretto da Michael Chaves e scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, il film vede tra i protagonisti Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas e Raymond Cruz. L’uscita americana è fissata per aprile 2019.