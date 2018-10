tempo di lettura 2'

Nelle ore scorse, per ben 60 interminabili minuti, YouTube è stato inaccessibile in svariate parti del mondo.

Come ha riportato l’ANSA: Nello scusarsi per l’inconveniente, YouTube ha per ora preferito non rivelare quali siano stati i motivi dell’interruzione del servizio che, al momento, sembra essere ripreso.

ComicBook segnala una gustosa curiosità marveliana collegata all’incidente. Su Twitter svariate persone hanno incolpato dell’accaduto un personaggio ben preciso: il titano pazzo Thanos.

Ecco una breve rassegna di Tweet:

Thanos got YouTube 😩 pic.twitter.com/zBikg7MiAV — 🎃🐝 Depression 🐝🎃 #WatchGintama (@Chaoskush95) 17 ottobre 2018

If Thanos snaps again, will that take down Twitter as well? So long Youtube. pic.twitter.com/8rHVzE71Hk — Cyrus Martin (@cyrusmartin) 17 ottobre 2018

YouTube got Thanos’d pic.twitter.com/WHRXXc42g7 — h but spooky (@Thejojo_kernel) 17 ottobre 2018

well Thanos really is the most evil bastard ever he deleted #YouTube when he did the snap #YoutubeisDown pic.twitter.com/18kQFRDrQe — 💀 Spooky G 🎃 #GokuForSmash (@GExtreme98) 17 ottobre 2018

While y’all were sleeping, Thanos came for YouTube. #IDontFeelSoGood pic.twitter.com/fq4BTu3DpD — Denis Gitau (@DenisGitau) 17 ottobre 2018

Thanos finally had enough of being reminded to “DON’T FORGET TO LIKE-COMMENT-AND-SUBSCRIBE!!!” #YouTube #RIPYouTube pic.twitter.com/BmeNq57Foe — Headless Horseman Dominguez🎃 (@SonofSunday) 17 ottobre 2018

Thanos: i must balance the YT universe Yt: i don’t feel so good#YouTube pic.twitter.com/Xt6Wt3i8eG — 💀🎃Kazuto Okazaki🎃💀 (@kazuto_okazaki) 17 ottobre 2018

