In occasione dell’uscita nei cinema di(The Nutcracker and the Four Realms), il nuovo film live action della Disney diretto da Lasse Hallstrom e con una lunga sessione di riprese aggiuntive diretta daUCI Cinemas ha lanciato un concorso con in palio fantastici premi!

Partecipare è facile!

Dovrai semplicemente registrare i tuoi dati su www.schiaccianoci.ucicinemas.it e aiutare la piccola Clara ad attraversare i Quattro Regni trovando le chiavi magiche.

Sblocca le chiavi dei Regni con i tuoi biglietti e vinci magici premi!

Registra 1 biglietto, sblocca i premi del "Regno dei Fiocchi di Neve" potrai vincere 5 orologi Hoops e 5 voucher per le tue stampe Cheerz

Registra 2 biglietti, sblocca i premi del "Regno dei Dolci" potrai vincere 5 voucher da Le Torte di Renato

Registra 3 biglietti, sblocca i premi del "Regno dei Fiori" potrai vincere 5 coupon per creare il tuo bouquet di rose con My Over Rose

Registra 4 biglietti sblocca i premi del "Regno di Madre Cicogna" potrai vincere 5 instant camera Mint by Polaroid

Inoltre tutti coloro che hanno registrato i biglietti potranno partecipare all’estrazione di un meraviglioso soggiorno per tutta la famiglia a Napoli ospiti del Renaissance – Naples Hotel Mediterraneo e vivere l’emozione dello Schiaccianoci a Teatro!

Infine tutti coloro che troveranno la chiave segreta, nascosta negli UCI Cinemas, scansionando lo speciale QRCODE raddoppieranno le possibilità di vincita!

Nel cast la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren (Mamma Cicogna), Mackenzie Foy (Clara), Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Misty Copeland (la Ballerina).

Diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, il film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave.

Vi ricordiamo che il film è solo l’ultimo di una serie di adattamenti live action della fiaba: da The Nutcracker di George Balanchine con Macaulay Culkin (1993) a Nutcraker in 3D del 2009 con Elle Fanning.

Questa la sinossi ufficiale: