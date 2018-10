tempo di lettura 2'

La notizia la diffonde Baz Bamigboye del Daily Mail:si unisce al già ricco cast di, l’adattamento cinematografico del musical di Andrew Lloyd Webber prodotto dalla Working Title e dalla Universal con Tom Hooper alla regia.

La Dench doveva interpretare Grizabella nella produzione originale di West End del 1981, ma si ruppe il tendine d’Achille e dovette rinunciare. Nel film interpreterà Old Deuteronomy, anziano capo dei Jellicle Cats e unico ad apprezzare e capire Grizabella. Nel musical ha tre canzoni, tra cui il finale The Ad-dressing of Cats, e solitamente è interpretato da un baritono (nel film ovviamente immaginiamo sarà una femmina).

Nel cast anche Jennifer Hudson (Grizabella), Taylor Swift, James Corden, Ian McKellen e Idris Elba.

Prodotto da Cameron Mackintosh (Les Misérables) e scritto da Lee Hall (Billy Elliot), Cats verrà girato a partire da novembre in UK.

Come spiega Wikipedia:

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). È uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Il musical si basa sul libro di Thomas Stearns Eliot Il libro dei gatti tuttofare (Old Possum’s Book of Practical Cats, 1939; tradotto in italiano nel 1963), raccolta di poesie aventi gatti come protagonisti. Le poesie erano in realtà inizialmente lettere che il poeta scriveva ai suoi nipotini e che vennero poi successivamente pubblicate. Lloyd Webber ha musicato tutte le poesie della raccolta per costruire la storia del musical, oltre a materiale inedito fornitogli dalla vedova di Eliot. Memory, la canzone più famosa del musical, è stata scritta da Trevor Nunn ispiratosi alla poesia di Eliot Rapsodia su una notte di vento.

