Non c’è ancora una posizione precisa, ufficiale deiin merito alla produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 e, pertanto, ogni notizia che riportiamo va letta come un rumour.

Qualche settimana fa Sean Gunn, fratello di James nonché interprete di Kraglin nell’UCM, aveva rivelato che, stando alle ultime informazioni in suo possesso, la Disney sarebbe comunque intenzionata a impiegare lo script già ultimato da James Gunn.

Nelle ore scorse è approdato in rete una nuova voce secondo la quale i Marvel Studios avrebbero rimandato la produzione del terzo capitolo delle avventure di Star-Lord and co. al 2021 (ricordiamo che, secondo i report pre-licenziamento di James Gunn la lavorazione sarebbe dovuta partire nel 2019, ndr.). Il titolo di lavorazione scelto – che in quanto totale potrebbe non aver nulla a che vedere con la trama finale della pellicola – sarebbe Hot Christmas.

