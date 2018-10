tempo di lettura 1'

Nonostante le numerosissime nuove uscite, resistono in cima alla classifica italiana di venerdì i titoli già in sala.rimane al primo posto con 238mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro: il dramma musicale tiene molto bene rispetto a una settimana fa. Risale al secondo posto, con 128mila euro e un totale di 7 milioni di euro. Sale al terzo posto, che incassa 114mila euro e la miglior media della top-ten, un risultato inaspettato che porta il totale in due giorni a 198mila euro.

Al quarto posto scende Soldado, con 104mila euro e un totale di 191mila euro in due giorni. Chiude la top-five Johnny English Colpisce Ancora, con 86mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: al sesto posto Il Verdetto incassa 68mila euro, per un totale di 108mila euro in due giorni; settima posizione per Piccoli Brividi 2, con 60mila euro e un totale di 87mila euro in due giorni; ottava posizione per Nessuno Come Noi, con 42mila euro e un totale di 67mila euro in due giorni. Nona posizione per Searching, con 32mila euro e un totale di 51mila euro in due giorni.