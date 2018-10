tempo di lettura 1'

In attesa delle stime d’incasso della giornata di venerdì, sono disponibili i dati delle anteprime diche si sono tenute giovedì sera negli Stati Uniti.

Il film di David Gordon Green ha raccolto ben 7.7 milioni di dollari, un ottimo risultato. Co-prodotto dalla Blumhouse (e co-finanziato da Miramax e Universal), dovrebbe raccogliere circa 32 milioni di dollari venerdì, sulla strada per arrivare a oltre 70 milioni di dollari nel weekend (il secondo miglior esordio di sempre nel mese di ottobre dopo i recenti 80 milioni di Venom, e un record per un film VM). Le cose potrebbero anche andare meglio, a seconda della cifra effettiva che verrà raccolta venerdì, ma anche andassero peggio si tratterebbe comunque di almeno 60 milioni di dollari, una cifra non indifferente per un progetto costato solo 15 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: BOM