Continua la corsa dial box-office italiano: il film connon fatica a rimanere in testa sabato nonostante le numerose nuove uscite della settimana, e incassa altri 462mila euro, per un totale finora di 3.2 milioni. Al secondo postoraccoglie altri 299mila euro, per un totale di 7.3 milioni di euro, mentre la prima nuova uscita è, al terzo posto con 242mila euro e la seconda media della top-ten. Complessivamente la commedia ha raggiunto i 443mila euro in tre giorni.

Sale al quarto posto Johnny English Colpisce Ancora, con 229mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro, mentre al quinto posto Piccoli Brividi 2 incassa 224mila euro e sale a 311mila euro complessivi.

Sesta posizione per Soldado, che raccoglie 213mila euro (407mila complessivi), mentre al settimo posto Il Verdetto incassa 196mila euro e sale a 306mila euro in tre giorni. L’altra nuova uscita si piazza al nono posto: Nessuno Come Noi incassa 101mila euro (168mila in tre giorni).