Box-Office Italiano in calo rispetto a un anno fa: nel weekend nessuna delle numerosissime nuove uscite ha conquistato la vetta della classifica, e solo una è entrata nel podio. Rimane in testa, che incassa altri 1.2 milioni di euro tenendo molto bene e portandosi a 3.6 milioni complessivi. Al secondo postoraccoglie 728mila euro euro, per un totale di milioni di 7.5 milioni di euro, mentre apre al terzo posto, con 612mila euro e un’ottima media: per quest’ultimo si tratta di un risultato ben al di sopra delle aspettative e in forte discontinuità rispetto all’insuccesso americano.

Debutta al quarto posto Soldado, con 600mila euro: può non sembrare un dato straordinario, ma il primo film nella sua intera corsa incassò meno di un milione. Al quinto posto Piccoli Brividi 2 incassa 597mila euro: anche in questo caso, il primo film chiuse la sua intera corsa sotto il milione, mentre questo secondo episodio punta più in alto.

Al sesto posto Johnny English Colpisce Ancora incassa 543mila euro, per un totale di 1.6 milioni di euro, mentre al settimo Il Verdetto debutta con 483mila euro. Ottava posizione per Zanna Bianca, che incassa 417 e supera il milione complessivo, al nono posto Nessuno Come Noi apre con soli 276mila euro, infine chiude la top-ten Gli Incredibili 2 con 264mila euro e un totale di 11.2 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Searching apre all’undicesimo posto con 203mila euro, L’Ape Maia al tredicesimo con 169mila euro, Sogno di una Notte di Mezza Età al quindicesimo con 116mila euro.

