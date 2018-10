tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista con Bloody Disgusting , Malek Akkad ha parlato di, l’atteso nuovo film diretto da David Gordon Green.

Il produttore ha svelato che i piani iniziali prevedevano di girare il film assieme al suo sequel, un espediente per risparmiare ulteriormente sulle spese di budget. Tali piani, però, sono stati scartati come raccontato da Akkad:

Sì, c’era quell’intenzione ed era un po’ folle. Non avevamo uno script, avremmo potuto farlo, ma poi in accordo con David e la sua squadra abbiamo capito che era meglio non correre. Meglio testare l’appetito del pubblico. Dal punto di vista della produzione siamo passati da un distributore a tre: adesso abbiamo la Miramax, la Blumhouse e la Universal. Per tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione è stato un processo in crescita. Credo sarebbe stato troppo ambizioso e in tutta onestà me ne ero dimenticato di questo dettaglio. È stato un anno bello intenso.

Il co-sceneggiatore del film Danny McBride, comunque, ha rivelato di avere già qualche idea per un potenziale sequel.

Questa la sinossi ufficiale:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il Maestro dell’horror John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di questo capitolo, e unisce le forze con il produttore leader della cinematografia horror contemporanea, Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity). Ispirato da un classico di Carpenter, i registi David Gordon Green e Danny McBride hanno creato una storia che apre una nuova strada rispetto agli eventi del film-pietra miliare del 1978, e Green ne firma anche la regia. Halloween è prodotto inoltre da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la saga di Halloween fin dalla sua nascita, e Bill Block (Elysium, District 9). Oltre a Carpenter e Curtis, Green e McBride sono invece i produttori esecutivi per quanto riguarda la Rough House. Halloween sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

L’uscita in Italia è prevista per il 25 ottobre grazie a Universal Pictures.