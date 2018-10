tempo di lettura 1'

La questione di quanto Robert Englund abbia effettivamente “spronato” Mark Hamill a fare un tentativo con il casting di Luke Skywalker è tornata a galla per via del recente affacciarsi do un meme in cui, accanto alla faccia del primo troviamo scritto “Robert Englud [Freddy Krueger] aveva partecipato all’audizione per Han Solo e una volta tornato dal provino, esortò Mark Hamill, che al tempo dormiva sul suo divano, a partecipare a quella per Luke Skywalker”.

Nel momento in cui un follower di Hamill gli ha chiesto su Twitter maggiori delucidazioni, l’attore ha risposto così:

Robert was 1 of several actors who told me about #StarWars-When I told my agent-She’d already set up an audition & still gets annoyed he takes the credit. Sleeping on his couch is nonsense! I’d been a working actor for over 6 years & had my own Apt. #SettingTheRecordStraight https://t.co/XktCLDEQ9V

— Mark Hamill (@HamillHimself) 20 ottobre 2018