ha avuto modo di spiegare perché decise, al tempo, di rifiutare l’offerta fatta dallae dallecirca la partecipazione ai sequel di

Delle pellicole che – data la commistione di sci-fi e arti marziali – parevano fatte su misura per la star asiatica. Il perché del suo “No” viene così illustrato:

Realizzai che gli americani volevano che girassi per tre mesi, ma, con la troupe, per nove. E per ben sei mesi avrebbero registrato e copiato tutte le mie mosse in una libreria digitale. Chiaramente al termine di questa operazione i diritti sarebbero appartenuti a loro. Al che ho riflettuto su questa cosa, ovvero che io ho passato tutta la mia vita ad allenarmi e i maestri di arti marziali possono solo invecchiare. Ma, ciò nonostante, loro avrebbero potuto possedere le mie mosse per sempre, trasformandole in una loro proprietà intellettuale esclusiva. E per questo motivo ho detto che non potevo fare una roba del genere.