tempo di lettura 4'

Dopoporta avanti la sua collaborazione con Netflix.

Il regista messicano dirigerà per il colosso dello streaming un nuovo film di Pinocchio, l’opera di Carlo Collodi approdata più volte e in più forme sul grande e sul piccolo schermo. La sua sarà una versione musical in stop motion.

“Nessuna forma d’arte mi ha tanto influenzato nella vita quanto l’animazione e nessun personaggio ha avuto un legame emotivo con me tanto profondo quanto Pinocchio” ha dichiarato del Toro. “Nella nostra storia Pinocchio è un’anima innocente con un padre menefreghista che si perde in un mondo che non comprende a pieno. Si imbarca così in un viaggio straordinario che lo porterà ad avere una comprensione profonda delle azioni di suo padre e del mondo reale. Voglio fare questo film da sempre“.

Questo il Comunicato Stampa diramato dal colosso dello streaming:

GUILLERMO DEL TORO DEBUTTA ALLA REGIA DI UN FILM D’ANIMAZIONE CON NETFLIX

E REALIZZA UN PROGETTO FIGLIO DI UNA SUA GRANDE PASSIONE

PINOCCHIO

Sarà un musical animato realizzato in stop motion di cui l’acclamato

Premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione

Guillermo del Toro debutta alla regia del suo primo lungometraggio di animazione con “Pinocchio”, un film originale Netflix, un progetto che ha cuore da tutta la vita. Sarà un musical realizzato in stop motion, di cui il regista Premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione.

La personale versione di Guillermo del Toro della celebre favola di “Pinocchio” sarà il suo primo film dopo il successo di “La forma dell’acqua”, vincitore di quattro premi Oscar agli ultimi Academy Awards, tra cui Miglior Regia e Miglior Film. Del Toro inaugura un nuovo modo di raccontare la fiaba classica di “Pinocchio”, ambientata in Italia negli anni Trenta. Il progetto segna un momento chiave nella già consolidata relazione tra Netflix e il celebre regista, che proprio per Netflix aveva creato la trilogia di DreamWorks “Tales of Arcadia”, con il primo capitolo “Trollhunters”, vincitore di diversi premi Emmy, il secondo “3Below”, che debutterà il 21 dicembre 2018, e il terzo capitolo “Wizards” previsto nel 2019. Del Toro è anche il creatore della prossima serie Netflix “Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight”, che arriverà prossimamente sulla piattaforma. “Pinocchio” è una produzione di Guillermo del Toro, The Jim Henson Company (“The Dark Crystal: Age of Resistance”) e ShadowMachine (“Bojack Horseman”, “The Shivering Truth”), che ospiterà la produzione animata in stop motion. Insieme a del Toro, il film verrà prodotto da Lisa Henson, Alex Bulkley di ShadowMachine, Corey Campodonico e Gary Ungar di Exile Entertainment. Blanca Lista sarà co-produttrice. Patrick McHale (“Over The Garden Wall”, “Adventure Time”) ne scriverà la sceneggiatura insieme a del Toro. Mark Gustafson (“Fantastic Mr. Fox”) si occuperà della regia insieme a del Toro, mentre Guy Davis sarà co-production designer, partendo dall’originale concezione dell’illustratore Gris Grimly del personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film saranno realizzati da Mackinnon e Saunders (“La sposa cadavere”). L’inizio della produzione “Pinocchio” è previsto questo autunno. Guillermo del Toro ha così commentato: «Nessuna forma d’arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro quanto l’animazione e nessun personaggio ha avuto un legame profondo con me quanto Pinocchio. Nella nostra storia, Pinocchio è un’anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non può comprendere. Il nostro protagonista si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Ho da sempre voluto realizzare questo film. Sono estremamente grato a Netflix e al suo eccezionale team per questa opportunità unica nel suo genere, che mi permetterà di presentare la mia personale versione di questo strano burattino al pubblico di tutto il mondo». Melissa Cobb, Netflix Kids and Family Vice President, ha aggiunto: «Durante tutta la sua illustre carriera, Guillermo ha dimostrato la sua maestria nell’inspirare le persone attraverso i suoi magici mondi pieni di personaggi indimenticabili, dai mostri di Pan’s Labyrinth alla bestia acquatica di “La forma dell’acqua”. Siamo incredibilmente entusiasti di approfondire ulteriormente la nostra relazione con Guillermo e siamo certi che la sua personale visione artistica profondamente toccante porterà in vita una nuova versione di Pinocchio, che sarà accolta dal pubblico di tutto il mondo».

In effetti il regista ha provato per molti anni – senza successo – a portare il progetto sul grande schermo. Nel 2011 sono apparsi anche alcuni concept della sua rivisitazione in chiave dark della storia di Collodi, che vi riproponiamo in calce all’articolo.

Alcuni anni fa il regista aveva parlato del progetto in questi termini:

È necessario che ci siano elementi dark in qualunque fiaba o storia per bambini: è una cosa che i Fratelli Grimm, Hans Christian Andersen e Walt Disney capivano. Noi tendiamo a parlare di prodotti “Disneyficati” quando ci riferiamo a prodotti edulcorati, ma la gente dimentica quanto sono inquietanti e potenti i migliori cartoni della Disney, incluso Pinocchio. Noi presenteremo un Pinocchio più fedele al romanzo di Collodi. Sarà più surreale e dark di qualsiasi adattamento precedente.

La fata turchina è davvero l’anima di una ragazza morta. Pinocchio ha dei momenti di sogno lucido allucinato, con i conigli neri. La balena che ingoia pinocchio era in realtà un enorme pescecane, e così via. Ci sono numerosi momenti nei quali Pinocchio rischia la vita, momenti con grande tensione. L’obiettivo è far sì che tutto questo non sia gratuito, perché nella storia ci sono anche momenti di commedia e bellezza. È uno di quei grandi personaggi che grazie alla propria purezza e innocenza riesce a sopravvivere in uno scenario oscuro di ladri e mascalzoni, emergendo dall’oscurità con l’anima intatta.

Del Toro collaborerà con la Jim Henson Company, mentre la Mackinnon & Saunders (La Sposa Cadavere) si occuperà di costruire i pupazzi per l’animazione stop motion. Le riprese partiranno in autunno.

Patrick McHale si occuperà assieme a lui della sceneggiatura, mentre Mark Gustafson (“Fantastic Mr. Fox”) della co-regia.