è uno dei più celebri antagonisti di

Il gigamostro si appresta a tornare sul grande schermo in Godzilla 2: King of the Monsters, sequel di Godzilla e di Kong: Skull Island in arrivo nel 2019 in cui darà nuovamente vita alla sua “eterna” battaglia contro Godzilla.

Se avete dimestichezza con gli originali nipponici della saga, sapete già che il design del drago volante a tre teste è rimasto grossomodo simile nell’impostazione di base, al netto di alcune variazione.

La nuova foto della pellicola in uscita nel 2019 diffusa online da TotalFilm ci permette di osservare “meglio” il look di questa nuova incarnazione della bestiolina. Il virgolettato si deve al fatto che King Ghidorah non appare integralmente nel quadro ed è avvolto dalla nebbia. L’unica cosa che si riesce a vedere è il suo “zampone”. Elemento sufficiente a stabilire che 1) Quella parte del suo corpo sarà profondamente dissimile dalle versioni precedenti 2) la sua stazza sarà impressionante (guardate il piede e mettetelo in relazione alla struttura e alle figure umane)

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.