In un’intervista con EW il regista del nuovo Halloweenha ammesso di esser particolarmente legato una citazione molto speciale presente nella pellicola in arrivo il 25 ottobre.

Queste le sue parole:

Quella più subdola e che mi emoziona di più è in una scena in cui il ragazzo e suo padre stanno guidando: la canzone alla radio è quella che Jamie [Lee Curtis] canta nel primo film. All’epoca non potevano permettersi i diritti di sfruttamento di una canzone, così John [Carpenter] e Jamie se ne inventarono una: “I wish I had you all alone. Just the two of us”. Noi abbiamo chiesto a un gruppo di scrivere la canzone come se fosse stata registrata nel 1978. John [Carpenter] è scoppiato a ridere quando l’ha ascoltata. Ha detto: “Aspetta, questa mi è familiare. Oh, un momento, l’ho scritta io!”.