HASBRO A LUCCA COMICS & GAMES 2018 CON UN PADIGLIONE MONOGRAFICO DEDICATO AGLI EROI DI OGGI E DI DOMANI

Oltre alla storica Area Games dove provare in anteprima i giochi in scatola più attesi in vista del Natale, quest’anno Hasbro si fa in due e stupisce il popolo del festival con un’imperdibile esclusiva targata Star Wars, una mega installazione Transformers e una serie di sorprese entusiasmanti sul mondo Marvel che lasceranno tutti a bocca aperta.

Milano, ottobre 2018 – Sarà per l’installazione d’autore che celebra il fenomeno Transformers o per il Play Set Star Wars disponibile in esclusiva italiana solo alla 52sima Lucca Comics & Games, sta di fatto che il padiglione monografico di Piazza San Giusto dedicato all’universo Hasbro sarà di certo preso d’assalto da migliaia di appassionati. I protagonisti saranno gli eroi di tutti i tempi più amati da grandi e piccini, a cominciare dai mitici personaggi di casa Marvel o dagli intramontabili protagonisti della saga stellare firmata Lucas. E dopo aver girato il centro storico, si va oltre le mura del borgo medievale, direzione Padiglione Carducci, per provare prima di ogni altro i nuovi appassionanti giochi in scatola targati Hasbro Gaming, a cominciare dai grandi classici come Monopoly, Jenga e Taboo, fino alle divertentissime novità natalizie come Calma e Sangue Freddo e Torte in faccia il Cannone.

Protagonisti indiscussi della cultura pop da decenni, amatissimi da un’interminabile schiera di fan di tutte le età, i robot-veicolo Transformers, i supereroi Marvel e i personaggi della saga Star Wars continuano imperterriti ad appassionare e stupire i loro affezionatissimi adepti. Ed è per questo che Hasbro ha fatto un annuncio ufficiale che ha lasciato tutti a bocca aperta: ai Comic Con di Londra e Parigi e, soprattutto, al Lucca Comics & Games 2018, sarà disponibile in esclusiva assoluta una magnifica e imperdibile action figure in edizione limitata della sorprendente linea Black Series dedicata al mitico Capitano Han Solo e alla sua Principessa Leia Organa. Per l’Italia è un’attesissima “prima volta” che fa saltare di gioia i tantissimi appassionati: sono già previste code interminabili in quel di Lucca, impossibile farsi scappare un gioiellino del genere. Il design particolare e accattivante, molto realistico e poco cartoonesco, è ispirato a uno dei film più celebri della saga creata da George Lucas: L’Impero Colpisce Ancora. Una fedele riproduzione che ricalca in ogni minimo dettaglio l’outfit, l’aspetto fisico e le espressioni degli intramontabili personaggi interpretati da Harrison Ford e Carrie Fisher nella pellicola del 1980.

Insomma, un vero oggetto del desiderio che non può mancare nelle teche di un collezionista degno di tale nome. La numerosa schiera italiana degli “Star Wars Lovers” non dovrà far altro che recarsi nella cittadina toscana tra il 31 ottobre e il 4 novembre e andare alla ricerca del padiglione monografico dedicato al mondo Hasbro di Piazza San Giusto. All’interno non solo le esclusive Black Series di Star Wars, ma anche le serie limitate e da collezione delle linee Marvel Legend e Transformers Studio Series, dei must have a tutti gli effetti, delle repliche super curate e dettagliate tanto da essere praticamente uguali ai protagonisti del kolossal da cui prendono ispirazione.

E non solo, la vera grande sorpresa sarà il tributo ai robot-veicolo più famosi in assoluto: i Transformers. Sarà un gran bel colpo d’occhio ammirare la mega installazione firmata da un noto street artist spiccare maestosa in Piazza San Giusto per dare il benvenuto a tutti gli ospiti della fiera intenti a visitare il padiglione monografico Hasbro. A dare il via alla cinque giorni toscana un interessante panel in compagnia di tre ospiti internazionali: alle h 16,00 di mercoledì 31 ottobre, infatti, il pubblico della Sala Ingellis dell’Area Games darà il benvenuto a Ran Sun del Transformers Global Brand Team, a Ryan Ting del Marvel Global Brand Team e a Patrick Schneider del Brand Global Team di Star Wars. Sarà un’amabile discussione tra appassionati, un interessante botta e risposta con fan, collezionisti, giornalisti e influencer. Tante le anticipazioni e le curiosità, soprattutto sulle prossime novità relative alle serie Transformers Studio Series, Marvel Legends e Star Wars: The Black Series. Impossibile mancare, sarà un inizio col botto per una cinque giorni che si preannuncia davvero indimenticabile!

Come vuole la tradizione, da leader del settore, Hasbro Gaming non può mancare nell’Area Games del Padiglione Carducci: ad attendere gli amanti del genere i più innovativi e divertenti giochi in scatola del momento, primi tra tutti le super novità Torte in faccia il Cannone e Calma e Sangue Freddo, oltre agli intramontabili classi del gioco di società Monopoly, Jenga e Taboo.