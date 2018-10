Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Non possiamo che apprendere la cosa con estrema gioia, dato che si parla del nostro padre putativo.

Peter Jackson ha confermato, durante un podcast con Empire Magazine, di essere al lavoro sulle versioni 4k dei suoi capolavori degli esordi, ovvero Bad Taste e Splatters – Gli schizzacervelli.

Il filmmaker ha dichiarato al celeberrimo magazine inglese:

Tutto quello che è reperibile di quei film è roba da Telecine degli anni ’90 che era il meglio che potevamo avere al tempo. E, paragonato a quello che si può fare oggi, hanno un aspetto terribile. Non ci sono state delle re-release di quei film perché volevo riportarle al pubblico in una veste degna di nota. Abbiamo fatto alcuni esperimenti. E sembrano incredibilmente fantastici, sembrano girati a 35mm. Per cui sì, quello che stiamo facendo or ora è ottenere delle gradevoli copie 4k completamente restaurate e riportare i film in circolazione.