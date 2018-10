tempo di lettura 2'

La stagione dei premi sta entrando nel vivo, e per questo molte major stanno iniziando la loro campagna “For Your Consideration” per spingere i loro progetti alla prossima edizione degli Oscar.

La Paramount, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, ad esempio, avrebbe deciso di adottare una singolare strategia per quanto riguarda A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, il film di e con John Krasinski e Emily Blunt. Secondo il sito infatti la major proporrà gli interpreti del film (compresi i giovani figli dell coppia nel lungometraggio) nelle categorie di attori di supporto (o attori non protagonisti), e con come attori protagonisti come inizialmente pianificato.

Una decisione simile potrebbe essere stata presa in funzione del fatto che la Blunt potrebbe essere candidata come attrice protagonista di Il Ritorno di Mary Poppins, film Disney di prossima uscita, oppure che nel progetto di Krasinski non ci siano dei veri e propri protagonisti principali. Ma anche in funzione del fatto che sia Krasinski che la Blunt potrebbero avere più possibilità di essere considerati nella categoria dei migliori attori protagonisti con maggior facilità (senza considerare ch Krasinski potrebbe essere nominato anche alla miglior regia).

Ovviamente aspettiamo il comunicato ufficiale della Paramount sulla questione. Come sempre vi terremo aggiornati.

John Krasinski regista e protagonista del film al fianco di Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds. Alla produzione Michael Bay, Platinum Dunes e Andrew Ford della Platinum Dunes, su uno script di Bryan Woods e Scott Beck.

