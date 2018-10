tempo di lettura 1'

è stato scelto dalla Universal per riscrivere e poi dirigere un dramma ancora senza titolo incentrato sulla storia d’amore avvenuta trae il compianto

Anthony McCarten (La Teoria del Tutto), è l’autore della prima bozza della sceneggiatura.

I due si incontrarono nel 1966 in una galleria d’arte di Londra in cui Yoko stava presentando una sua stessa mostra. Rapito dall’ironia dell’artista, Lennon si innamorò di Yoko. I due si sposarono a Gibilterra nel 1969. Ono fu da molti ritenuta colei che fece sciogliere i Beatles, fatto avvenuto nel 1970. In seguito nel 1980 Lennon fu assassinato a New York.

La stessa Yoko Ono produrrà il film insieme a Michael De Luca (Cinquanta Sfumature di Grigio, L’Arte di Vincere).

Tra i vari lavori di Jean-Marc Vallee ricordiamo Dallas Buyers Club, Demolition: Amare e Vivere e Wild.