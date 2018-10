Analizzando l’insuccesso del film, qualche tempo fa, il regista Paul Feig aveva ammesso:

In qualche modo ciò che ci ha ostacolato è stato il fatto che il film sia diventato come una vera e propria causa. […] È stato un grande rimpianto per me che il film non abbia funzionato al meglio, perché ho davvero adorato lavorarci. Non è un film perfetto. Nessuno dei miei film lo è. Mi piaceva molto quello che stavamo facendo. Doveva solo intrattenere il pubblico.