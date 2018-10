tempo di lettura 1'

tornano a lavorare insieme. Imperative Entertainment ha infatti iniziato a sviluppare l’adattamento cinematografico di, il romanzo di David Grann diventato best-seller del New York Times, di cui ha acquisito i diritti nel 2016 , e coinvolgerà ufficialmente Scorsese come regista e DiCaprio come protagonista oltre che come produttore tramite la sua Appian Way Productions.

Scritto da Eric Roth, il film sarà il prossimo progetto cui lavoreranno i due: “Quando ho letto il romanzo di Grann, ho iniziato immediatamente a vederlo: i personaggi, le ambientazioni, l’azione. Sapevo ne avrei fatto un film,” ha dichiarato Scorsese. “Sono davvero entusiasta di lavorare con Eric Roth e di tornare a lavorare con Leo DiCaprio per portare sullo schermo questa vicenda americana così inquietante”.

La storia, ambientata negli anni venti, è incentrata su una scia di omicidi in Oklahoma che ha inizio quando nella nazione dei nativi americani Osage viene scoperto il petrolio e le persone, divenute improvvisamente ricchissime, vennero uccise una a una. Si trattò della prima grande indagine della neonata FBI che scoprì una sconvolgente cospirazione e uno dei crimini più mostruosi della storia americana.

