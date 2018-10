tempo di lettura 2'

Se già ilè una validissima occasione per spendere soldi in maniera varia ed eventuale, quest’anno avremo tutti una possibilità in più in tal senso.

Funko sarà difatti presente a Lucca in Piazza Bernardini con un padiglione dedicato a tutti i fan di videogames, serie TV, film, anime e non solo.

E presso lo stand sarà possibile acquistare un pezzo disponibile, in Italia, come vera e propria esclusiva per la manifestazione toscana: il Funko Movie Moments di The Avengers in cui troviamo Hulk intento a sbatacchiare a destra e a sinistra Loki.

