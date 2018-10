tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety la DreamWorks avrebbe acquisito i diritti di sfruttamento per realizzare un adattamento cinematografico basato su, noto gioco da tavolo creato da Jerry Hawthorne.

Alexandre Aja (Horns, Le Colline hanno gli Occhi) è stato ingaggiato per dirigere il progetto su una sceneggiatura di David Leslie Johnson (Aquaman).

Mice and Mystics è un gioco di ruolo in cui i giocatori sono dei sudditi fedeli al re – ma per sfuggire alle terribili grinfie della malvagia Vanestra vengono trasformati tutti in topi ed imprigionati in un castello in mezzo al mare, dove dovranno affrontare innumerevoli avversari come ratti, scarafaggi, ragni e il gatto del castello Brodie.

Roy Lee e Jon Berg della Vertigo Entertainment produrranno il lungometraggio.

