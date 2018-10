tempo di lettura 1'

I boogeyman dei film horror e/o slasher sono decisamente “duri a morire”.

Dentro e “fuori” dallo schermo.

Specie se poi vengono inseriti in un contesto cinematografico ben strutturato come il nuovo Halloween in uscita questo fine settimana in Italia, un vero e proprio sequel della pellicola originale di John Carpenter che, in aggiunta all’apprezzamento critico decisamente favorevole, si è già trasformato in una miniera d’oro per la Universal e la Blumhouse.

Ed è proprio questo recentissimo exploit ad aver spinto Adam Goldberg, il creatore di The Goldbergs, a effettuare un singolare appello alla New Line, l’etichetta sussidiaria della Warner Bros. che detiene i diritti d’ un’altra celeberrima saga horror, quella di Nightmare.

Tutto nasce dal fatto che, nell’episodio di Halloween di The Goldbergs. dal titolo “A Nightmare on Elk Avenue”, andato in onda ieri 24 sulla ABC, Robert Englund è tornato, divertendosi, a vestire i panni di Freddy Krueger nonostante in passato abbia più volte affermato di aver chiuso con l’iconico personaggio.

Dear @newlinecinema, if the new Halloween movie showed us anything this weekend… it’s that the world NEEDS horror movie villains. Robert said he’d never be Freddy again, but had so much fun when we shot he’s now open to it. I did my job, now you do yours! #TheGoldbergs https://t.co/MnN1Uthk60 — Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) 25 ottobre 2018

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un reboot/sequel di Nightmare interpretato da Robert Englund.