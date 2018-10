tempo di lettura 1'

Una ventina di giorni fa abbiamo visto il primo trailer di, il film che riuniscedopo American Sniper ( lo trovate in questo articolo ). La pellicola nasce come una collaborazione tra la Warner Bros. e la Imperative Entertainment, e segna il ritorno di Eastwood sul grande schermo sia come attore che come regista.

La vicenda è basata su un articolo del New York Times del 2014 e segue la storia di un uomo anziano e al verde – Earl – al quale viene offerto un lavoro come autista. Tuttavia, senza saperlo, Earl accetta un lavoro che lo porterà a essere inconsapevolmente coinvolto negli affari di un cartello messicano della droga. A quel punto un agente della DEA (Cooper) si metterà sulle sue tracce.

