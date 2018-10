tempo di lettura 1'

Incassi in frenata rispetto a un anno fa al box-office italiano, nonostante anche questa settimana siano tantissime le nuove uscite.

È Halloween a debuttare al primo posto con 129mila euro e la miglior media per sala: il film non faticherà a mantenersi in testa tutto il weekend. Seconda posizione sempre per A Star is Born, che incassa 81mila euro e sale a 4.1 milioni di euro. Soldado, al terzo posto, incassa 38mila euro e sale a 824mila euro complessivi, mentre apre al quarto posto Euforia con 36mila euro e una media non particolarmente alta. Quinta posizione per Pupazzi Senza Gloria, che incassa 35mila euro e sale a 816mila euro complessivi.

Debuttano in coda alla classifica 7 Sconosciuti a El Royale, che all’ottavo posto incassa solo 24mila euro, e Uno di Famiglia, nono con 22mila euro. Disobedience al dodicesimo posto incassa 11mila euro, Achille Tarallo apre al tredicesimo posto con 10mila euro, Angel Face al diciassettesimo posto incassa 7.200 euro, Baffo & Biscotto al diciannovesimo posto incassa 4.500 euro.