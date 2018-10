tempo di lettura 1'

A riprese aggiuntive concluse apprendiamo di un nuovo ingresso nel cast di

L’Hollywood Reporter rivela infatti che Katherine Langford, nominata al Golden Globe per il ruolo di Hannah Baker in Tredici, ha girato delle scene per il film dei Fratelli Russo. Non è chiaro quale sia il suo ruolo: i Marvel Studios non hanno voluto commentare la notizia. Visto il profilo dell’attrice, però, non dovrebbe essere un ruolo marginale.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.