Continua il calo negli incassi italiani: rispetto a un anno fa, ottobre si chiuderà con una perdita non indifferente.

Domina la classifica di venerdì Halloween, che incassa 179mila euro e sale a 310mila euro in due giorni. Segue A Star is Born, con 150mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro in due giorni. Sale al terzo posto Euforia, che incassa 64mila euro salendo a 101mila euro in due giorni. Risale al quarto posto anche Il Verdetto, che raccoglie 61mila euro (un’ottima tenuta) e arriva a 687mila euro complessivi. Chiude la top-five Venom, con 58mila euro e un totale di 7.7 milioni di euro.

Le altre nuove uscite in top-ten: Uno di Famiglia, all’ottavo posto, incassa 50mila euro e sale a 73mila euro in due giorni, mentre 7 Sconosciuti a El Royale al nono posto incassa 47mila euro e sale a 72mila euro in due giorni.