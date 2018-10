tempo di lettura 2'

4 novembre alle ore 16 nella Sala Tobino

Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di Star Wars a: è stata infatti annunciata la partecipazione di Dave Fogler, Build Supervisor presso la Industrial Light & Magic, che ilesplorerà la storia di una delle navi più amate ed iconiche del cinema, il Millennium Falcon.

Fogler analizzerà il design e il processo di costruzione del Falcon e altri classici veicoli di Star Wars a partire dalle miniature create per l’Episodio IV fino alle tecniche digitali utilizzate dagli artisti odierni. La storia di queste navi offre una visione unica dentro l’universo di Star Wars e Industrial Light & Magic, forza principale dell’industria degli effetti visivi. Dave Fogler ha lavorato per più di 20 anni nell’Industrial Light & Magic, azienda fondata nel 1975 da George Lucas, partecipando alla creazione degli effetti visivi di 23 film tra i quali “Star Wars: Il Risveglio della Forza” (2015), “Pacific Rim” (2013), “Avatar” (2009), “Transformers” (2007), e “Star Wars: Episodio I” (1999). È stato nominato sei volte ai premi VES della Visual Effects Society e ne ha vinti due per il suo lavoro in “Transformers”. Come Build supervisor di “Star Wars – Il Risveglio della Forza”, Fogler ha supervisionato la ricostruzione delle navi classiche di Star Wars come la Tie Fighter, X-wing e il mitico Millennium Falcon.

