a dominare la classifica italiana in un sabato piovoso in buona parte del Paese. L’horror Blumhouse incassa 460mila euro, ottenendo la miglior media della classifica e salendo a 774mila euro in tre giorni.

Seconda posizione per A Star is Born, che incassa altri 357mila euro e sale così a 4.6 milioni di euro, mentre si mantiene al terzo posto Euforia, con 204mila euro e un totale di 307mila euro in tre giorni. Sale al quarto posto Uno di Famiglia, che registra il miglior incremento incassando 199mila euro e salendo a 273mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Il Verdetto, con 193mila euro e un totale di 882mila euro.

L’altra nuova uscita in top-ten è 7 Sconosciuti a El Royale, che incassa 129mila euro e un totale di 202mila euro in tre giorni.