tempo di lettura 2'

La saga diè appena tornata al cinema con un nuovo capitolo firmato da David Gordon Green.

Il franchise negli anni 2000 era tornato al cinema con un riavvio firmato da Rob Zombie che ha generato ben due film, Halloween – The Beginning (2007) e Halloween II (2009). Lo storico produttore Malek Akkad ha recentemente parlato con Bloody Disgusting dei film diretti da Zombie, rivelando che un eventuale terzo film diretto dal regista appena citato non è mai stato preso in considerazione:

Conosco i film di Rob Zombie, come conosco ogni singolo altro film della serie, hanno i loro fan sfegatati ed anche i loro detrattori.Questa è una delle cose belle dei film horror, che le persone amano discuterne e parlarne. Abbiamo fatto due film con Rob, non sapevamo che ne avremmo realizzati due: non abbiamo mai pensato di farne 3. Quindi dopo due di questi non ho trovato nessun altro regista che capace di raccogliere la voce di Rob e realizzare una terza parte e usasse i personaggi da lui creati.

Questa la sinossi ufficiale:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il Maestro dell’horror John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di questo capitolo, e unisce le forze con il produttore leader della cinematografia horror contemporanea, Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity). Ispirato da un classico di Carpenter, i registi David Gordon Green e Danny McBride hanno creato una storia che apre una nuova strada rispetto agli eventi del film-pietra miliare del 1978, e Green ne firma anche la regia. Halloween è prodotto inoltre da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la saga di Halloween fin dalla sua nascita, e Bill Block (Elysium, District 9). Oltre a Carpenter e Curtis, Green e McBride sono invece i produttori esecutivi per quanto riguarda la Rough House. Halloween sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

L’uscita in Italia è prevista per il 25 ottobre grazie a Universal Pictures.

FONTE: CB