tempo di lettura 1'

L’area tematica a tema Marvel Studios del Disney California Adventure Park porterà i noti supereroi del grande schermo nel parco Disney nel 2020. I lavori sono già iniziati, come visto qualche mese fa , ed ora sono approdati online dei nuovi dettagli sulle attrazioni che saranno presenti.

Come riportato da WDWNT infatti la “prima fase” del parco aprirà nel 2020, mentre la seconda probabilmente uno o due anni dopo.

Al posto dell’attrazione “it’s tough to be a bug” di A Bug’s Land sarà presente un’area dedicata a Spider-Man, in cui i visitatori potranno utilizzare dei veri spara-ragnatele ed in seguito interagire con uno schermo (probabilmente in 3D).

Il Doctor Strange avrà un suo spettacolo dedicato in cui gli ospiti potranno incontrare gli Avengers in un cortile circolare. Un’esperienza simile probabilmente a quella già offerta in Disney Cruise Line.

Il Quinjet dei Vendicatori infine apparirà nell’aria della Fase 2, dove saranno probabilmente situate delle imponenti montagne russe a tema Avengers.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

L’area, la cui apertura è prevista per il 2020, sorgerà di fianco all’altra attrazione targata Marvel già presente nel parco, ovvero Guardiani della Galassia – Mission: BREAKOUT!

FONTE: GeekTyrant