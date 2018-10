Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Con l’uscita in edizione home video di Gli Incredibili 2 un disegnatore della Pixar ha voluto reimmaginare altri personaggi degli studios d’animazione in versione supereroi.

In questo caso stiamo parlando di Woody e il fido Bullseye direttamente dalla saga di Toy Story.

Potete vedere il video qua sotto:

Ride like the supersonic wind! Meet Woody and Bullseye, reimagined as supers. pic.twitter.com/TQyjRxxn0O

— Disney•Pixar (@DisneyPixar) 24 ottobre 2018