Il successo dinon si misura solo dagli incassi cinematografici (254 milioni di dollari in tutto il mondo and counting…), ma anche dalle vendite dell’album di Lady Gaga e Bradley Cooper che dominando la classifica Billboard 200 ormai da tre settimane.

Billboard riporta infatti che per la terza settimana si prevedono vendite per 110mila unità album equivalenti (si intende incluse le vendite digital: un album equivale a 10 download e 1.500 stream), con un calo di solo il 23% rispetto alla seconda settimana nella quale aveva ottenuto 143mila vendite. Nella prima settimana aveva ottenuto 231mila vendite.

La colonna sonora è il quinto album di Lady Gaga a finire al primo posto in questo decennio (nessuna donna ne ha avuti così tanti questo decennio), e in caso vengano confermate le vendite della terza settimana la popstar registrerebbe un record di carriera: non era mai rimasta così tanto in cima alla Billboard 200. Born This Way passò due settimane in testa alla classifica nel 2011.

Si tratta di un record anche per una colonna sonora: The Greatest Showman ha passato due settimane consecutive in testa alla classifica a gennaio, vendendo un totale di oltre 2 milioni di unità equivalenti a fine corsa. Era dai tempi di High School Musical che una colonna sonora non rimaneva in testa per tre settimane.