Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter , la star di Split e The Witch, sarebbe stata scelta per essere la protagonista del nuovo adattamento cinematografico di, noto romanzo di Jane Austin.

Il film vedrà il debutto di Autumn de Wilde, regista nota nel campo di video musicali. La sceneggiatura sarà firmata da Eleanor Catton.

Ricordiamo che del romanzo di Jane Austin fu realizzato già un adattamento cinematografico nel 1996 con Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam e Ewan McGregor.

Ecco la sinossi dell’opera letteraria:

Tema centrale nel romanzo è il fraintendimento in amore. Emma, la protagonista, rimasta padrona assoluta della casa dove vive dopo il matrimonio della sorella, si trova a gestire il piccolo mondo che le ruota intorno con una buona volontà alquanto presuntuosa. Accolta in casa una giovane ragazza, Henriette Smith, Emma cerca di maritarla adeguatamente. Tra i possibili pretendenti sceglie per lei Elton, il vicario del paese, inducendola a rifiutare al con tempo l’offerta di Martin, un rispettabile agricoltore del luogo. Ma ogni piano salta quando in realtà si scopre che Elton, in fondo un arrampicatore sociale, voleva invece sposare Emma. Fra i tanti personaggi che la circondano, l’unico in grado di dire la verità a Emma, e di farle notare i suoi difetti e le sue debolezze, è l’ amico Knightley, suo vicino e fratello maggiore del cognato. Alla fine sarà proprio lui a sposarla, mentre Henriette convolerà a nozze con il giovane Martin, precedentemente respinto. Anche in questo romanzo Jane Austen pone al centro della sua narrazione le atmosfere, i desideri e i vissuti della gentry inglese di inizio Ottocento, riuscendone a restituire gli odori e le dinamiche più profonde.