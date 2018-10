tempo di lettura 4'

Domani prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di

A seguire potete trovare tutti gli highlight dei principali eventi in programma per il 31 ottobre!

Lucca Comics & Games 2018

Gli eventi principali del 31 ottobre

E fra i protagonisti anche la Ferrari

Lucca 31 ottobre – 4 novembre

Alle ore 10 il taglio del nastro quest’anno sarà sall’auditorium del Palazzo delle esposizioni delle Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino), ribattezzato per l’occasione Palazzo delle illustrazioni. Dopo gli interventi istituzionali prenderà il via una giornata ricca di eventi: proprio al palazzo delle illustrazioni la mostra Scuderia Ferrari GP Covers la Casa di Maranello, icona di stile, tecnologia, lusso, velocità e design, si richiama alla tradizione della poster art, dandole un respiro moderno, tra arte e cultura pop, con una serie di illustrazioni originali dedicate ai Gran Premi delle stagioni 2017 e 2018. 41 opere firmate dai più importanti esponenti del fumetto italiano e internazionale (tra questi, Kim Jun Ji, Karl Kopinski, Giuseppe Camuncoli, Claudio Villa e lo stesso LRNZ), che incarnano lo spirito della Scuderia e regalano ai fan, storici e nuovi, uno sguardo inedito sul mondo dei Gran Premi.

Pper la prima volta la maggior parte di essi sarà esposta per il pubblico di Lucca Comics & Games, che potrà ammirare anche un inedito dedicato al “Gran Premio di Lucca”.

– 12,45 cappela Guinigi incontro con Kengo – Scultore Lo scultore KENGO san, che per Banpresto ha già realizzato le figures One Piece di Ace in versione Master Stars Piece e Super Master Stars Piece, terrà un incontro insieme al produttore Banpresto Sakata san, dove illustrerà le varie fasi e i segreti per creare una figure originale Banpresto ! Al termine della presentazione sarà possibile porre qualche domanda allo scultore KENGO san, che regalerà ad una ventina di fortunati

una figure Banpresto da lui autografata.

Alle 14 – Finale Project Contest 2018 (Area pro) – I 15 finalisti si contendono il premio del concorso per i progetti di storie a fumetti – con Tito Faraci, Luca Baldazzi, Giovanni Marinovich.

16,30– Junior Real Collegio sala incontri – Polvere nera – Un omaggio teatrale ad una delle penne piu brillanti dell’editoria italiana per ragazzi, Miriam Dubini, recentemente scomparsa. Dai 7 anni.

– 16 – Teatro del Giglio – Incontro con Nicholas Brendon – Il volto di Xander Harris nella serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri” e Kevin Lynch in “Criminal Minds” incontra il pubblico.

17 Regal Academy Halloween Party auditorium San Girolamo– Una grande festa all’insegna della fantasia, pensata per tutta la famiglia.

18 – Teatro del Giglio- Inferno – Gabriele Dell’Otto, uno dei piu importanti disegnatori al mondo, artista di punta delle due grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e DC – con Alessandro D’Avenia, Gabriele Dell’Otto, Franco Nembrini, Emanuele Vietina.

21.15 – Area Palco – Baluardo S. Donato Concerto dei Lacuna Coil – La band in concerto a Lucca. Accesso con coupon gratuito ritirabile al Castello di Porta S. Donato Nuova, dalle 10.00 alle 19.00 del giorno stesso fino ad esaurimento, esibendo biglietto del giorno stesso o abbonamento e il braccialetto.

alle 21,30 – Teatro del Giglio – Feltrinelli Comics Show – L’evento con gli autori Feltrinelli Comics con la performance dal vivo de Lo Stato Sociale – con Marco Rizzo, Simone Albrigi, Tito Faraci, Giacomo Bevilacqua, Daniele Fabbri, Roberto Recchioni, Lelio Bonaccorso, Lo Stato Sociale, Claudio Di Biagio (ritirare i tagliandi al Teatro del Giglio presentado biglietto e braccialetto di Lucca Comics & Games).

Qui sotto trovate il calendario completo dell’Area Movie con tutti gli eventi in cui siamo coinvolti noi di BadTaste.it: