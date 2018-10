tempo di lettura 1'

sta lavorando a un nuovo film, un documentario per Netflix dedicato a Prince. La regista nominata all’Oscar ha iniziato a sviluppare il progetto già da diversi mesi, e ha la totale cooperazione della famiglia e degli eredi dell’artista, che fornirà materiale d’archivio, foto, interviste e video. Il documentario sarà diviso in più parti e seguirà l’intera vita di Prince.

“Prince era un genio, una gioia, uno shock per i sensi,” ha dichiarato la regista a Deadline. “L’unico modo che conosco per fare questo film è con amore. E con grande cura. Per me è un onore, e sono grata dell’opportunità che mi è stata concessa dagli eredi.” Ricordiamo che la DuVernay ha debuttato sul grande schermo nel 2008 con This is the Life, incentrato sulla scena hip-hop della Los Angeles degli anni novanta.

Fonte: Variety