Sono passati ormai diversi mesi dal licenziamento di James Gunn dalla regia di. Il regista ha voltato pagina, accettando di scrivere (e forse dirigere) , ma a quanto pare un gruppo di suoi fan no.

Lunedì, segnala l’Hollywood Reporter, un cartellone digitale a sostegno di Gunn è comparso nella zona di Garden Grove, a poco più di sei chilometri da Disneyland (Anaheim, California). Il cartellone reca la scritta “Salvate la Galassia: James Gunn per il Vol. 3” è stato pagato attraverso una campagna di crowdfunding su GoFundMe, attraverso la quale sono stati raccolti circa 5.000 dollari. I fan si sono organizzati non appena è stato annunciato il licenziamento del regista, come spiega una delle menti dietro l’operazione, Giuseppe Cincinnato dell’Ohio:

Non è solo una protesta online. Amiamo davvero Gunn, sia come creatore sia come persona che abbiamo visto crescere e maturare negli anni. Anche se non riuscissimo a far capire alla Disney di aver compiuto un errore, avremo comunque mostrato a Gunn il sostegno che ha da questo angolo della galassia. Per fare ciò abbiamo mandato centinaia di email e fatto centinaia di chiamate. Abbiamo mandato messaggi a tantissime compagnie e responsabili. Non è stato facile.

Il gruppo ha anche lanciato un sito, RehireJamesGunn.com, e ha pagato 4.000 dollari per tenere il cartellone fino al 25 novembre. L’idea è che, con ulteriori finanziamenti, possa acquistare uno spazio più vicino a Disneyland vicino a Natale.

Non è l’unico intervento dei fan in questi mesi: una petizione su Change.org ha raggiunto le 400mila firme.

Questo però non ha smosso la Disney di una virgola, e difficilmente un cartellone potrà riuscire nell’impresa. “Se non ce la faremo, almeno avremo avuto l’opportunità di incontrare delle persone straordinarie e di fare ciò che riteniamo giusto nei confronti di James, mostrandogli quanto è importante per noi,” conclude Cincinnato.

